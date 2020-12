Η Danielle Udogaranya, video game streamer με έδρα το Λονδίνο, γνωστή στο διαδίκτυο ως Ebonix, είναι μέρος μιας κοινότητας που ασκεί πιέσεις στους προγραμματιστές παιχνιδιών εδώ και χρόνια για να διαφοροποιήσουν τους διαθέσιμους τόνους δέρματος και τα χτενίσματα των χαρακτήρων για να αντανακλούν περισσότερο τους ανθρώπους που παίζουν.

Streamer Danielle Udogarinya was moved to tears when she first played the latest update of The Sims 4.

Udogarinya, known online as Ebonix, has been lobbying the game’s developers for years to diversify its available skin tones and hairstyles.https://t.co/R42zpPURC9

