Στο επίκεντρο αρνητικών, αλλά και ειρωνικών σχολίων βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ύστερα από την προκλητική ανάρτησή του, μέσω της οποία μιλούσε για… δημιουργία Harrods στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας πρωταθλητής είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως «κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα».

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

Λίγα λεπτά αργότερα τα αρνητικά σχόλια και η κατακραυγή για το ατυχές tweet του κορυφαίου αθλητή έπεσαν βροχή.

Μάλιστα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια, είναι αυτό που συγκρίνει τον Τσιτσιπά με τον φίλο του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο γράφοντας: Τσιτσιπάς – Αντετοκούνμπο: η αγωνία του ενός είναι πότε θα ανοίξουν Harrods στην Ελλάδα και του άλλου πώς θα έχουν ένα πιάτο φαγητό οι φτωχοί άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές. Μεγάλοι αθλητές κι οι δυο, αλλά το μεγαλείο του ενός δεν συγκρίνεται με του άλλου.

Σήμερα, μετά από μέρες κατακραυγής, ο 22χρονος τενίστας, προτρέπει τους πάντες να ασχοληθούν περισσότερο με τον εαυτό τους και πως μπορούν να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλλιεργώντας την προσωπικότητά τους.

«Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάν’το σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή» έγραψε χαρακτηριστικά.

If you invest in yourself, you will love yourself. Make it so as if your life depends on it. It’s a good principal.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 7, 2020