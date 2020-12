Ο Trevor Wilkinson, ένας 17χρονος μαθητής από το Τέξας, ανέβασε μία αναφορά σχετικά με το σχολείο του, επειδή αποβλήθηκε για τα… βαμμένα του νύχια.

«Βάφω τα νύχια μου γιατί έτσι εκφράζω τον εαυτό μου. Έχω παγιδευτεί στο μυαλό και τις απόψεις ανθρώπων με κλειστό μυαλό… Λατρεύω τα νύχια μου. Νομίζω, ότι είναι ωραία. Σίγουρα, το χρησιμοποιώ για να εκφράσω τον εαυτό μου και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν ελευθερία έκφρασης.»

So I saw this on Facebook. Apparently this kid got put into ISS for wearing nail polish and won’t be released from it until he removes it because it prohibits him from learning. (Full story below) pic.twitter.com/r50haZ2p6X

Ενώ η περιφέρεια αρνήθηκε να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Επαρχιακός Επόπτης, Kenny Berry, δημοσίευσε μία δήλωση:

«Η περιοχή διεξάγει μια επιμελή και προσεκτική αναθεώρηση του ενδυματολογικού κώδικα σε ετήσια βάση» , έγραψε. “Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης οδηγεί στην ανάπτυξη ενός τελικού ενδυματολογικού κώδικα, που εφαρμόζεται με συνέπεια και επιβάλλεται κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Οι ερωτήσεις, ή οι ανησυχίες, σχετικά με τον ενδυματολογικό κώδικα εξετάζονται ξεχωριστά και η περιφέρεια δεν μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο μαθητή. Η περιφέρεια εκτιμά τα σχόλια και τις αναφορές σχετικά με αυτό το ζήτημα, που ελήφθησαν από μέλη της κοινότητας και θα τα λάβει υπόψη, όταν διεξάγει την ετήσια αναθεώρησή του αργότερα αυτό το σχολικό έτος.»

Again, thank you ALL for your support and i’m so happy that WE can all come together and make a much needed change not only in Texas, but everywhere!!! Y’all are amazing!❤️❤️ pic.twitter.com/s5loe1irQp

