Με θριαμβευτικά λόγια υποδέχθηκαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Κρίστοφερ βαν Χόλλεν το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) του 2021, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400.

Το νομοσχέδιο αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά «σημαντική συναλλαγή» (λεκτικό του νόμου CAATSA). Ως εκ τούτου ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και να επιβληθούν τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή του.

«Η απόκτηση από την κυβέρνηση της Τουρκίας του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία που ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2019, αποτελεί ‘σημαντική συναλλαγή’ όπως περιγράφεται στην ενότητα 231 του νόμου CAATSΑ… Το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου (αμυντικός προϋπολογισμός για το 2021), ο πρόεδρος πρέπει να επιβάλλει πέντε ή περισσότερες από τις κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 235 του Νόμου CAATSA σε σχέση με κάθε άτομο που εν γνώσει ασχολήθηκε με την απόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ δήλωσε απίστευτα περήφανος, τονίζοντας πως η Τουρκία παρέλαβε ρωσικά αμυντικά συστήματα S-400 και επομένως θα τιμωρηθεί βάσει του ισχύοντος νόμου.

«Είμαι απίστευτα περήφανος που βοήθησα να διασφαλιστεί η συμπερίληψη μιας διάταξης στο NDAA για να πραγματοποιήσει αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να κάνει: Επίσημα καθορίζει εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι η Τουρκία παρέλαβε ρωσικά αμυντικά συστήματα S-400 και επομένως θα τιμωρηθεί βάσει του ισχύοντος νόμου» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter.

Incredibly proud to have helped secure inclusion of a provision in the NDAA to do what President Trump refused to do: Officially determine on behalf of the U.S. govt that #Turkey took delivery of Russian S-400 defense systems and therefore will be sanctioned under existing law.

