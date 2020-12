Ο Πάμπλο Γκαρσία θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ με 4-3-3, ρίχνοντας τους Ροντρίγκο – Ουαγκέ στα άκρα της άμυνας στο ματς της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League απέναντι στην Ομόνοια για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός τεχνικός αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον Γιαννούλη γιατί έλειπε αρκετό καιρό λόγω κορωνοϊού και τραυματισμού και προτίμησε στα άκρα να ξεκινήσει τους Ουαγκέ και Ροντρίγκο, με τον Νιγηριανό να αγωνίζεται δεξιά και τον Βραζιλιάνο στα αριστερά της άμυνας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Κρέσπο – Βαρέλα, με τον Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια

Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα βρεθούν οι Τσιγγάρας, Σβαμπ και Ελ Καντουρί με τους Τζόλη, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Σφιντέρσκι να απαρτίζουν την τριπλέτα της επίθεσης.

Δείτε την ενδεκάδα του Δικεφάλου του βορρά:

#Starting11 Our starting line up for the game against @OMONOIAfootball at GSP Stadium #OMOPAOK #UEL #PreGame @EuropaLeague Group Stage | Matchday 5 pic.twitter.com/zl4x8WthHh

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 3, 2020