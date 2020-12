Ο Ματ Χάνκοκ επιβεβαίωσε ότι η απαγόρευση του σεξ με οποιονδήποτε εκτός του σπιτιού θα συνεχιστεί και μετά την άρση του εθνικού lockdown της Αγγλίας.

Ο υπουργός Υγείας είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου στην Downing Street ότι ζευγάρια που ζουν χωριστά σε περιοχές της κατηγορίας 2 μπορούν να συναντηθούν μόνο έξω.

Τα νοικοκυριά επιτρέπεται να αναμειγνύονται σε περιοχές της κατηγορίας 1, ενώ τα άτομα στην κατηγορία 3 μπορούν να συναντήσουν άλλα νοικοκυριά μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους.

Once we had the summer of love, now we have the autumn of abstinence… #Dogging ‘Sex ban’: England’s Covid tiers throw new obstacles in way of romance | World news | The Guardian https://t.co/kXAPXMcXs4

— Jurgen 👨🏻‍🦯 (@mrjd1984) October 16, 2020