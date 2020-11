Για άλλη μια φορά, η Frontex και το ελληνικό Λιμενικό μένουν έκθετοι για παράνομες επιχειρήσεις επαναπροώθησης προσφύγων στο Αιγαίο, που φαίνεται ότι συγκαλύφθηκαν πλήρως.

Τόσο το γερμανικό περιοδικό Spiegel όσο και οι New York Times παρουσιάζουν έγγραφα όπου καταγράφεται λεπτό προς λεπτό επιχείρηση επαναπροώθησης προσφύγων στην Τουρκία, τη νύχτα 18 προς 19 Απριλίου, όπως και άλλες επιχειρήσεις αναχαίτισης ή επαναπροώθησης, που όμως αρχειοθετήθηκαν, καθώς δεν θεωρήθηκε ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Μετά από δεκάδες δημοσιεύματα ξένων μέσων, διαφαίνεται ότι η Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλάκης – όπως είναι το πλήρες όνομα της Frontex – δεν αγνοούσε απλώς τις παραβάσεις αυτές στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά τις συγκάλυπτε.

Η λεπτομερής καταγραφή της επαναπροώθησης, στις 18-19 Απριλίου, χρησιμοποιεί εικόνες και αναφορές αεροσκάφους εναέριας επιτήρησης της Frontex που επιχειρεί ανοιχτά της Λέσβου.

Το περιστατικό κράτησε πάνω από 5 ώρες μέσα στη νύχτα και εκτυλίχθηκε ως εξής: οι ελληνικές αρχές εντόπισαν φουσκωτή βάρκα με περίπου 20 πρόσφυγες. Αρχικά, το σκάφος του ελληνικού Λιμενικού φαινομενικά διασώζει τους ανθρώπους αυτούς, επιτρέποντάς τους να επιβιβαστούν.

Just wow.. a startling, minute by minute account of a #pushback in the Aegean by Greek coast guard. Recorded by @frontex themselves. Migration minister ⁦@nmitarakis⁩ and Frontex boss Leggeri have a lot of explaining to do. Detailed report in ⁦@derspiegel⁩ soon… pic.twitter.com/DgyT97SoGm

— Giorgos Christides (@g_christides) November 26, 2020