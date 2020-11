Ένας συνταξιούχος δάσκαλος ορχήστρας που μάχεται τον Covid-19 σε ένα νοσοκομείο της Γιούτα στράφηκε στο αληθινό του πάθος – τη μουσική – για να βοηθήσει να διαδώσει κάποια χαρά στη ΜΕΘ.

Ακόμα και όταν ήταν διασωληνωμένος και αδύνατο να μιλήσει, ο Grover Wilhelmsen ήθελε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας στο Νοσοκομείο McKay-Dee στο Ogden.

Ο 70χρονος ασθενής χρησιμοποίησε στυλό και χαρτί για να επικοινωνήσει με μια νοσοκόμα και είχε ένα αίτημα.

«Προς τη μέση της βάρδιας μου» έγραψε, « Ξέρετε, θέλω πραγματικά να παίξω εδώ στο νοσοκομείο. Τι θα πιστεύατε αν η γυναίκα μου έφερνε το βιολί και τη βιόλα μου;»,

Η Ciara Sase, RN στο McKay-Dee Νοσοκομείο, δήλωσε σε δελτίο τύπου.

Ενώ το αίτημα χρειάστηκε ορισμένο σχεδιασμό και έγκριση από τους γιατρούς, η Sase κατάφερε τελικά να του εκχωρήσει την επιθυμία του.

Έμεινε στο δωμάτιό του και τον παρακολούθησε καθώς έπαιζε εκκλησιαστικούς ύμνους και το «Tennessee Waltz», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

A Covid-19 patient played the violin while on a ventilator in the ICU to thank health care workers https://t.co/09RxTiExeV pic.twitter.com/jXGxfC4hkE

— CNN (@CNN) November 28, 2020