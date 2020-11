Τα σκυλιά αποτελούν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων από την αρχή του χρόνου.

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, τα σκυλιά ζουν με ανθρώπους για περισσότερα από 10.000 χρόνια.

Το 1976, αρχαιολόγοι στο Ισραήλ ανακάλυψαν έναν ανθρώπινο σκελετό περίπου 12.000 ετών στο οποίο βρέθηκαν DNA σκύλου.

Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς τον αγαπημένο τους τετράποδο σύντροφο στο πλευρό τους.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, περίπου το 83% των ιδιοκτητών σκύλων θεωρούν τα κατοικίδια ζώα τους ως πλήρη μέλη της οικογένειάς τους.

Αυτό το είδος σχέσης μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός σκύλου κάνει φυσικά τους ψυχολόγους να αναρωτιούνται – τι είδους επίδραση έχουν τα σκυλάκια στην ψυχολογική ευημερία των ιδιοκτητών τους;

Τον τελευταίο καιρό, πολλά νοσοκομεία προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την θετική επίδραση που έχουν οι σκύλοι στους ανθρώπους «προσλαμβάνοντας» τους, προκειμένου να τονώσουν ψυχολογικά ιατρικό προσωπικό και ασθενείς κατά τη διάρκεια της αγχωτικής περιόδου της πανδημίας.

Για παράδειγμα, το Ιατρικό Κέντρο Wexner του Πανεπιστημίου του Οχάιο προσέλαβε ένα σκύλο, για να υποδέχεται τους νέους ασθενείς του.

Ένας από τους γιατρούς του νοσοκομείου μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Twitter φωτογραφίες του τετράποδου «εθελοντή», λαμβάνοντας φυσικά πολλά θετικά σχόλια, πολλά εκ των οποίων υπογράμμιζαν πως κι άλλα νοσοκομεία θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα και εισάγοντας στο δυναμικό τους σκύλους.

— Shari Dunaway, MD (@ShariDunawayMD) November 20, 2020