Πλήθος κόσμου συρρέει έξω από την έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ νωρίτερα ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και οπαδών που ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο θεό της μπάλας.

Police charges against the followers of Maradona in the surroundings of the burning chapel pic.twitter.com/EQJt97891p

Στους συγκεντρωμένους επιτρέπεται η είσοδος στην πλατεία μέσω συγκεκριμένων σημείων. Ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να εισέλθουν από διάφορες πλευρές του φράχτη με αποτέλεσμα να σπρώχνει ο ένας τον άλλο και να συνωστίζονται, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας.

Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC

— Natalie Alcoba (@nataliealcoba) November 26, 2020