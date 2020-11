Η πανδημία του κορονοϊού δεν θα σταματήσει τον Άγιο Βασίλη και θα καταφέρει να παραδώσει τα δώρα του στα παιδιά, διαβεβαίωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, στην οποία επικαλείται ειδικούς οι οποίοι λένε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των παιδιών, αν τηρηθούν οι κανόνες.

Ο Τζόνσον έδωσε αυτή τη διευκρίνιση μετά την επιστολή που έλαβε από ένα 8χρονο αγόρι, τον Μόντι, ο οποίος του έγραψε για να τον ρωτήσει αν ο Άγιος Βασίλης θα μπορέσει να παραδώσει φέτος τα δώρα του.

Στο χειρόγραφο μήνυμά του ο Μόντι ρώτησε τη βρετανική κυβέρνηση αν έχει σκεφτεί το θέμα του Άγιου Βασίλη και της ετήσιας επίσκεψής του στα παιδιά: «Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ απασχολημένοι, αλλά μήπως εσείς και οι επιστήμονες μπορείτε να μιλήσετε για αυτό;», ρωτούσε ο 8χρονος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε την επιστολή του Μόντι στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter μαζί με την απάντησή του.

«Έχω πάρει τηλέφωνο στον Βόρειο Πόλο και μπορώ να σου πω ότι ο Άγιος Βασίλης είναι έτοιμος και ανυπομονεί να ξεκινήσει, όπως και ο Ρούντολφ και οι άλλοι τάρανδοι», επεσήμανε.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄

I’ve had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020