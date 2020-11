Το δεύτερο κύμα του κοροναϊός «θερίζει» αυτή τη στιγμή, καθώς τα κρούσματα και τα θύματα αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλον τον πλανήτη. Ο αθλητισμός επίσης, είναι ένας από τους τομείς που έχουν «πληγωθεί» σε μεγάλο βαθμό, με τα οικονομικά των περισσότερων ομάδων να καταρρέουν…

Μπορεί τα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία να ανεβαίνουν συνεχώς, ωστόσο η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει το «πράσινο» φως στους φιλάθλους για την επιστροφή τους στα γήπεδα! Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση αυτήν μέσα στα επόμενα 24ωρα, δίνοντας την ευκαιρία στο φίλαθλο κοινό να επιστρέψει στα γήπεδα από τις 2 Δεκεμβρίου!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν έως και 4.000 φιλάθλους στα γήπεδα, ενώ οι περιοχές που βρίσκονται στο 2ο επίπεδο κινδύνου θα έχουν 2.000 φιλάθλους.

Χωρίς φιλάθλους θα διεξάγονται οι αναμετρήσεις των ομάδων που ανήκουν σε περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»… Το πρώτο παιχνίδι που αναμένεται να έχει φιλάθλους είναι αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Παρί Σεν Ζερμέν στις 2 του Δεκέμβρη!

BREAKING: Boris Johnson is set to announce Football stadiums will be allowed to re-open from December 2 with 4,000 fans allowed in Tier 1 areas and 2,000 in Tier 2 areas. 🎉 pic.twitter.com/SD8Yj6GAbG

— FutbolBible (@FutbolBible) November 23, 2020