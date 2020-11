Θα χάσει τον Λευκό Οίκο. Θα χάσει και τη Μελάνια; Το ερώτημα δεν απασχόλησε μόνο τα αμερικανικά ταμπλόιντ αλλά και τις αίθουσες σύνταξης κάποιων ευρωπαϊκών εφημερίδων, όπως είναι η ιταλική «Κοριέρε ντέλα Σέρα», για λόγους που είναι μάλλον προφανείς: η οικογένεια Τραμπ δεν είναι για να κυβερνάει την Αμερική και – συνεκδοχικά – ολόκληρο τον πλανήτη, προσφέρεται όμως για πολιτικό λαϊφστάιλ. Ακόμη περισσότερο, η Μελάνια Τραμπ προσφέρεται στις εφημερίδες από καλλωπιστικής άποψης.

Προσφέρεται όμως και από εκδοτικής. Η Μέρι Τζόρνταν, δημοσιογράφος της «Ουάσιγκτον Ποστ», έβαλε την υπογραφή της σε μια βιογραφία με τίτλο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump». Από τις σελίδες αυτού του βιβλίου πληροφορούσε το αναγνωστικό της κοινό πως μετά τις εκλογές του 2016 το ζεύγος επαναδιαπραγματεύτηκε το προγαμιαίο του συμβόλαιο με τη Μελάνια να δεσμεύεται, έναντι αδράς αποζημίωσης, πως θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο τουλάχιστον όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αποκάλυψη αυτή έδωσε την αφορμή στα αμερικανικά ταμπλόιντ να δουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν ως ένα είδος απελευθέρωσης για τη Μελάνια και να διαβεβαιώσουν τους αναγνώστες τους πως πλέον «μετράει ανάποδα».

Η βραβευμένη με Πούλιτζερ Μέρι Τζόρνταν βρίσκεται πάντα όμως ένα βήμα μπροστά. «Η Μελάνια, όπως και η Αμερική, μπορεί να αγαπάει τον πρόεδρο Τραμπ περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν οι επικριτές του» εξηγούσε με μια μακροσκελή ανάλυση από τις σελίδες της εφημερίδας της πριν από δύο ημέρες. Στην ανάλυση, προέβλεπε πως ο Τραμπ και η Μελάνια δεν θα χωρίσουν επειδή «είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον». Το διαζύγιο, άφηνε να εννοηθεί, δεν είναι παρά ευσεβής πόθος εκείνων που προβάλλουν στη Μελάνια την επιθυμία τους να απαλλαγούν οι ίδιοι από τον Τραμπ.

Απέχθεια

Ποιος διέψευσε τις προσδοκίες τους πανηγυρικά; Η ίδια η Μελάνια, λέει η αναλύτρια, που με ένα tweet ζήτησε την επανακαταμέτρηση των ψήφων. Και το πρόσωπο που σκλήρυνε στα όρια της απέχθειας όταν εκείνος έσκυψε και της ψιθύρισε κάτι την ημέρα της ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου του 2017; Το χέρι που τραβήχτηκε στα σκαλιά του Air Force One όταν εκείνος άπλωσε το δικό του; Κάπως έτσι, η Μελάνια έγινε κάτι σαν τον Γουίλι, την αιχμάλωτη όρκα της ταινίας: το χάσταγκ FreeMelania ανακυκλώθηκε όσο λίγα στο Twitter αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Ηταν πραγματικά σκλαβωμένη; Μέχρι να απαντήσει η Μέρι Τζόρνταν μπορεί βάσιμα να υποθέσει κανείς πως η Μελάνια επιβίωσε στον Λευκό Οίκο επιλέγοντας τη γραμμή των λίγων λέξεων και της πολλής υπομονής. Δεν είπε τίποτε, για παράδειγμα, όταν η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς υποστήριξε πως πήρε 130.000 δολάρια από τον Τραμπ για να κάνει ό,τι και η Μελάνια – να σωπάσει – σχετικά με την ερωτική συνεύρεση που είχαν το 2006. Δεν είπε, ούτε είδαν το φως της διασημότητας καταγγελίες από δεκάδες γυναίκες για «ανεπιθύμητες σεξουαλικές επαφές» και «μη ενδεδειγμένη συμπεριφορά».

Εγιναν κι αυτές πάντως βιβλίο από τις Μονίκ ελ Φέιζι και τον Μπάρι Λέβιν που κάθισαν και τις μέτρησαν. Ηταν 69 και χώρεσαν όλες τους στο πόνημα «All the President’s Women: Donald Trump and the Making of a Predator». Στο μεταξύ, η Μέρι Τζόρνταν έκανε τις δικές της αποκαλύψεις. Η Μελάνια, λέει, έμεινε στη Νέα Υόρκη τους πρώτους μήνες της προεδρίας Τραμπ για να διαπραγματευτεί από θέση ασφαλείας το συμβόλαιο και την αποζημίωση. Και φαίνεται πως τα κατάφερε θαυμάσια: εκτός από μερικά εκατομμύρια εξασφάλισε και μια θέση στην αυτοκρατορία Τραμπ για τον γιο της Μπάρον. Αλλά και πολλές σελίδες στις εφημερίδες…

Το συμπέρασμα των δικηγόρων

Πόσο πλουσιότερη θα γινόταν η Μελάνια της σιωπής με ένα διαζύγιο; Η Ιβάνα, λένε τα ταμπλόιντ, έφυγε πριν από είκοσι χρόνια με είκοσι εκατομμύρια δολάρια και μερικά σπίτια. Η δεύτερη σύζυγος, Μάρλα Μαπλς, πήρε άλλα είκοσι εκατομμύρια. Το συμπέρασμα των εξειδικευμένων δικηγόρων που ρωτήθηκαν είναι πως η Μελάνια, δεδομένης της δυσκολίας των συνθηκών και του ύψους της αποστολής που ανέλαβε, θα μπορούσε να φύγει με πενήντα εκατομμύρια, μια καλή διατροφή για τον Μπάνον και μερικά σπίτια ακόμη. Το συμπέρασμα είναι απλό. Η Μέρι Τζόρνταν της «Ουάσιγκτον Ποστ» ξόδεψε χιλιάδες λέξεις για τη Μελάνια. Αλλά, όπως συμβαίνει πάντα, η σιωπή της Μελάνια ήταν ο πραγματικός χρυσός.