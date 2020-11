Το κίνημα «ακυρώστε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων» ολοένα και μεγαλώνει. Το θετικό τεστ το Μοχάμεντ Σαλάχ, που ουσιαστικά «κόλλησε» και τον Αχμέντ Χασάν (κολλητό του φίλο και… διπλανό δωμάτιο στο ξενοδοχείο της αποστολής της εθνικής Αιγύπτου), προκάλεσε νέες εντάσεις, στις σχέσεις των συλλόγων με τη FIFA και την UEFA.

Καθώς τα ταξίδια των εθνικών ομάδων εξελίσσονται σε βάσανο για τους περισσότερους συλλόγους και τους ποδοσφαιριστές τους.

Οι ομάδες παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα, τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα και γενικώς βάζουν τους ποδοσφαιριστές τους σε μια υγειονομική ρουτίνα από την οποία δύσκολα ξεφεύγουν. Εντούτοις, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ταξίδια μακρινά, προπονήσεις σε μέρη αμφιβόλου ελέγχου και ασφάλειας, υπερβολική χαλάρωση. Και το κακό δεν αργεί να γίνει.

«Κακό» που έχει ήδη χτυπήσει ορισμένους από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Και έχει ξεσηκώσει θύελλα συζητήσεων και διαμαρτυριών από τις ομάδες. Με την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση της γενικής διευθύντριας του Ολυμπιακού, Λίνας Σουλούκου, να είναι ενδεικτική των προβλημάτων που προκύπτουν από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη χάσει λόγω κορωνοϊού Χασάν, Ελ Αραμπί, Καμαρά, Μπα, μετά από ταξίδια με τις εθνικές τους ομάδες.

«Ολα τα clubs της Ευρώπης επενδύουν τεράστια ποσά για να κρατούν τους ποδοσφαιριστές τους ασφαλείς, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν απώλειες λόγω της παράλογης απόφασης να διεξάγονται αγώνες των Εθνικών ομάδων στην κορύφωση της Πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίνα Σουλούκου.

Σε κάθε διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων πάρα πολλοί παίκτες βγαίνουν… off, «χτυπημένοι» από τον κοροναϊό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος νόσησε από τον Covid-19 όσο βρισκόταν στην αποστολή της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα να χάσει το μεγάλο παιχνίδι της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Μπαρτσελόνα.

Θετικός στον κορωνοϊό όσο βρισκόταν με την εθνική ομάδα της Γαλλίας βρέθηκε και ο Κιλιάν Εμπαπέ, με το όνομα του Γάλλου σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκεται στη μακρά λίστα των ποδοσφαιριστών, που νόσησαν από τον ιό εν μέσω αγώνων εθνικών ομάδων.

Σε αυτή βρίσκονται επίσης ο Ναμπί Κεϊτά της Λίβερπουλ, ο Τζόρνταν Αγιού της Κρίσταλ Πάλας, ο Ματέο Γκεντουζί της Χέρτα, ο Αλεσάντρο Μπαστόνι της Ιντερ, ο Λέο Ντουμπουά της Λιόν, ο Τόνι Βιλχένα της Κράσνονταρ και φυσικά ο Κώστας Τσιμίκας της Λίβερπουλ.

Ο Ναμπί Κεϊτά είχε νοσήσει πριν το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Εβερτον και είχε χάσει το ντέρμπι του Μέρσεϊσάιντ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να στερείται έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής εντυπωσιακής πορείας των Reds.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους όμως αντιμετώπισε ο προπονητής της Σέλτικ, Νέιλ Λένον, ο οποίος είδε τέσσερις ποδοσφαιριστές τους να επιστρέφουν, μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, έχοντας κολλήσει κορωνοϊό!

Ο Οντσον Εντουαρντ κόλλησε Covid-19 όσο βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ο Χατέμ Ελχαμέντ όσο ήταν στο Ισραήλ, όπως επίσης και ο συμπατριώτης του Νιρ Μπίτον, ενώ από κορωνοϊό νόσησε και ο Ράιαν Κρίστι, όσο βρισκόταν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σκωτίας. Τέσσερις παίκτες μέσα σε λίγες ημέρες, με το πλήγμα να είναι τεράστιο για τον Νέιλ Λένον.

Ο Νέιλ Λένον μπορεί να είδε τέσσερις παίκτες του να βγαίνουν… νοκ-άουτ, αλλά στο ματς που έγινε πριν από λίγο καιρό ανάμεσα στην Κροατία και την Τουρκία θα μπορούσαν να είχαν κολλήσει Covid-19 όλοι όσοι αγωνίστηκαν! Οι Κροάτες είχαν κάνει τεστ την ημέρα του αγώνα και τα αποτελέσματα δεν είχαν βγει πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο αρχηγός των δευτεραθλητών κόσμου, Βίντα, ήταν θετικός στον κορωνοϊό, αλλά παρόλα αυτά αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στην Τουρκία! Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο τεχνικός της Κροατίας και τον απέσυρε από τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ήταν μια… βόμβα, που ευτυχώς δεν εξεράγει.

Domagoj Vida & the whole croatian team did COVID-tests this morning. However the results didn’t come until tonight. When the results came, they found out Vida was positive, and the guy played 45 minutes against Turkey. Just cancel this national team break

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) November 11, 2020