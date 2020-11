View this post on Instagram

Η Αλίκη σε διάλειμμα των γυρισμάτων της ταινίας «Το δόλωμα» το καλοκαίρι του '64 στην πανέμορφη Ρόδο. Στην υπέροχη αυτή φωτογραφία αφήνεται στα μαγικά χέρια του Σταύρου Κελεσίδη, ενός από τους σπουδαιότερους μακιγιέρ της χρυσής εποχής του ελληνικού κιν/φου και μόνιμου συνεργάτη της Φίνος Φίλμ. Όμορφη και φινετσάτη όσο ποτέ, αφήνει εποχή με τα εκπληκτικά καπέλα που φέρνει από την Ιταλία, τα μαγιό και τα ονειρεμένα σύνολά της σε μια από τις ωραιότερες ελληνικές κωμωδίες γεμάτη χρώματα και έντονο το ρομαντικό στοιχείο, γραμμένη και σκηνοθετημένη με μοναδική μαεστρία από τον Αλέκο Σακελλάριο. Ο Σταύρος Κελεσίδης υπήρξε προσωπικός φίλος και μόνιμος συνεργάτης της κατά την παραμονή της στην θρυλική εταιρεία και του οποίου τις συμβουλές υιοθετούσε πάντα όπως την αυστηρή αποφυγή του προσώπου της από τον ήλιο το καλοκαίρι. Ρώσος πρόσφυγας με γνώσεις υποκριτικής και μακιγιάζ στην χώρα του, ταξιδεύει για την Ελλάδα το '39 όπου ασχολείται αρχικά σε διάφορες σκληρές δουλειές εκτός του αντικειμένου του. Η γνωριμία του με τον Φίνο θα γίνει την ίδια χρονιά στον κιν/φο «Αλκατράζ» στον σταθμό Λαρίσης όταν πληροφορείται ότι αναζητά νέους συνεργάτες για την μοναδική σκηνοθετική του απόπειρα στην ταινία «Το τραγούδι του χωρισμού», τέσσερα χρόνια πριν ιδρύσει την δική του εταιρεία. Η ανάγκη για ένα ταλαντούχο μακιγιέρ θα είναι η αρχή μιας πολύχρονης συνεργασίας με τον μεγάλο κιν/φιστή να μένει έκπληκτος από το αποτέλεσμα της δουλειάς του στο πρόσωπο της γυναίκας του Τζέλλας και του πρωταγωνιστή της ταινίας Αλέκου Λειβαδίτη. Μια συνεργασία που θα κρατήσει τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια μέχρι το χαμό του Φίνου το 1977, με τον γνωστό μακιγιέρ να ομορφαίνει μέσα από την τέχνη του τα πρόσωπα των μεγαλυτέρων αστεριών της εποχής και να τιμάται το '74 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την συνολική του προσφορά στον ελληνικό κιν/φο. Όπως ο ίδιος αναφέρει σε συνέντευξη του δεν θα καταφέρει να παραστεί στην κηδεία του κορυφαίου παραγωγού και του ανθρώπου που πίστεψε στο ταλέντο του, ζώντας με την ψευδαίσθηση ότι ζει και συνεχίζει να μαγεύει το κοινό μέσα από τις αξεπέραστες ταινίες του.