Η Γερουσία ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία (52 ψήφοι υπέρ έναντι 48 κατά) τον διορισμό της Ειμι Κόνι Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται νίκη με τεράστια σημασία για τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οκτώ ημέρες προτού διεξαχθούν οι εκλογές.

Στην ψηφοφορία τηρήθηκαν γενικά οι κομματικές γραμμές, με μόνο μία ρεπουμπλικάνα γερουσιάστρια να την παραβαίνει.

Η έγκριση του διορισμού της Μπάρετ, που πρακτικά είναι ισόβιος, σηματοδοτεί τη μεταβολή της ισορροπίας ισχύος στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλέον οι συντηρητικοί έχουν καθαρή υπεροχή (6-3).



Ο Τραμπ έχει λόγους να θριαμβολογεί για τον διορισμό της Ειμι Μπάρετ… (Reuters)

Η προσθήκη της Μπάρετ, πολύ θρησκευόμενης χριστιανής, πολέμιας της άμβλωσης, στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και οι ευρύτερες αλλαγές στη σύνθεση των ομοσπονδιακών δικαστηρίων με τους διορισμούς συντηρητικών, προβάλλεται από αρκετούς Ρεπουμπλικάνους ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα διαρκείας του Τραμπ, με τη συμβολή του επικεφαλής της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ.

Ο νεοϋορκέζος μεγιστάνας των ακινήτων έχει διορίσει τρεις συντηρητικούς δικαστικούς στο κορυφαίο όργανο της αμερικανικής δικαιοσύνης ως εδώ.

Ωστόσο, η αναντίρρητη νίκη του Τραμπ, που ο ίδιος ελπίζει πως θα ηλεκτρίσει τους ψηφοφόρους που ανήκουν στη θρησκευτική δεξιά, επισκιάζεται από τη νέα επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης, καθώς η πανδημία του κοροναϊού συνεχίζει να απειλεί την επανεκλογή του.

Ριγμένος με όλες του τις δυνάμεις στην εκστρατεία, ο Τραμπ, σε άμυνα, ορκίστηκε πως δεν έχει «παραδοθεί» στην πανδημία σε ομιλία του στην Πενσιλβάνια, πολιτεία-κλειδί στις εκλογές, ότι αντίθετα «οδεύουμε να γυρίσουμε τη σελίδα».



…αλλά ο κοροναϊός τον στοιχειώνει

Δηλώσεις που έκανε την Κυριακή ο Μαρκ Μέντοους, ο γενικός γραμματέας της προεδρίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επιδείνωσαν την εικόνα μιας κυβέρνησης που μοιάζει ανίσχυρη, αν όχι παραδομένη, μπροστά στην προέλαση της πανδημίας του κοροναϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 225.000 Αμερικανούς επί συνόλου 8,6 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, ανάμεσά τους σχεδόν 90.000 το Σάββατο, αριθμός ρεκόρ.

Ο δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν άδραξε την ευκαιρία για να κρίνει, κάνοντας εκστρατεία στο Τσέστερ, επίσης στην Πενσιλβάνια, πως ο Τραμπ είναι «ο χειρότερος» ηγέτης που θα μπορούσαν να έχουν οι ΗΠΑ την περίοδο της πανδημίας, ότι «δεν έχει ιδέα» τι «πρέπει να γίνει».

Ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα νωρίτερα χθες είχε σχολιάσει πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου «ανεμίζει λευκή σημαία».

Ο Τραμπ επέστρεψε την κατηγορία, απευθύνοντάς την όμως στον Μπάιντεν: εκείνος «κουνάει λευκή σημαία όλη του ζωή», «δεν βγαίνει από το υπόγειό του», είναι «αξιολύπητος υποψήφιος», αντέταξε.



Ο Τζο Μπάιντεν (δεξιά) προηγείται στις δημοσκοπήσεις παρά τις… γκάφες του (Reuters)

Ο 74χρονος πρόεδρος, που αποκαλεί «κοιμήση Τζο» τον αντίπαλό του, έχει εξάλλου πει επανειλημμένα πως μάλλον ο 77χρονος βετεράνος της κεντρώας πτέρυγας των Δημοκρατικών πάσχει από άνοια κάποιας μορφής.

Τραύλισμα του Μπάιντεν το βράδυ της Κυριακής έδωσε την ευκαιρία στον Τραμπ να επανέλθει. «Αλλα τέσσερα χρόνια με τον Τζορτζ… με τον Τζορτζ…» άρχισε να λέει ο Μπάιντεν μπροστά στις κάμερες, προτού πει «αν επανεκλεγεί ο Τραμπ, θα βρεθούμε σ’ άλλο κόσμο».

«Ούτε τ’ όνομά μου δεν μπορεί να θυμηθεί», πολυβόλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Twitter.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020