Μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς είπε στον Άντονι Ντέιβις μία τρομερή ατάκα που ίσως να σημαίνει πολλά για το μέλλον του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ στο Λος Άντζελες.

Χαρακτηριστικά ο «Βασιλιάς» ανέφερε στον AD: «Αυτή είναι η ομάδα σου. Αυτή είναι η δική σου ώρα. Είμαι καλά. Εάν «κρέμαγα τα παπούτσια» σήμερα θα ήμουνα καλά».

Το συμβόλαιο του άλλοτε άσου των Πέλικανς με τους πρωταθλητές έχει opt out από την πλευρά του παίκτη και αναμένονται εξελίξεις σύντομα, αν και σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» πρόθεση του είναι παραμείνει στους «Λιμνανθρώπους».

