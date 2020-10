Τα δεδομένα για το πότε θα αρχίσει και πάλι το ΝΒΑ αλλάζουν από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Αν και στην αρχή φαινόταν πως οι ομάδες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2021, οι ιδιοκτήτες των ομάδων θέλουν το πρώτο τζάμπολ τα Χριστούγεννα, ενώ τελικά είναι αρκετά πιθανό η νέα σεζόν να ξεκινήσει πριν την 25η Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στον προγραμματισμό των συλλόγων λόγω του κορωνοϊού θα είναι πολλές, όπως για παράδειγμα η ακύρωση του All Star Game, αλλά και η μείωση των παιχνιδιών σε 70 ή 72.

Ενώ, ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους συνεργάτες του για το πως μια ομάδα θα κάνει λιγότερα ταξίδια και αναμένονται άμεσα εξελίξεις σε όλα τα «μέτωπα».

Because approximately two-thirds of the league’s current jurisdictions still aren’t allowing large gatherings of people – as well as the ominous current trajectory of the virus – the NBA has become less apt to delay start of season and wait on return of fans, sources said. https://t.co/owCgERQOEX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2020