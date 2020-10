Χρησιμοποιώντας μια γνωστή ατάκα από τον ρόλο του ως «Dude στην ταινία των αδελφών Κοέν «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι» ο 70χρονος αμερικανός ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα, μια μορφή καρκίνου και πως ξεκινά θεραπεία.

«Όπως θα έλεγε ο Dude: νέα σκ**ά ήρθαν στο φως», γράφει στο μήνυμά του.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020