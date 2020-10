Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένοπλος επιτέθηκε σε άνδρα με μαχαίρι. Οι πληροφορίες της αστυνομίας αναφέρουν ο δράστης επιτέθηκε στο θύμα στο λαιμό, σκοτώνοντάς τον.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, αυτό δεν του έφτανε και… στη συνέχεια αποκεφάλισε το θύμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών ΜΜΕ, ο δράστης έπεσε νεκρός, λίγα λεπτά μετά την επίθεση, από αστυνομικά πυρά.

#BREAKING Man decapitated in assault near Paris, anti-terror probe under way: prosecutors pic.twitter.com/oh4z56GHxE

— AFP news agency (@AFP) October 16, 2020