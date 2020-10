View this post on Instagram

Καλό Παράδεισο στην αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά, μία δυναμική γυναίκα μάνα, πραγματική αγωνίστρια της ζωής. Την ευχαριστώ που μεγάλωσε και μου προσέφερε τον άνδρα της ζωής μου. Θα την θυμάμαι παντοτινά με αγάπη!