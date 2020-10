Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στη «φούσκα» επικρατώντας με 4-2 των Χιτ και κατέκτησαν το 17ο δαχτυλίδι της ιστορίας τους.

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τίτλου από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και την παρέα του, ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες στοιχηματικές αποδόσεις για την επόμενη σεζόν, με τους λιμνάνθρωπους να είναι και πάλι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι Λέικερς θα έχουν και τη νέα σεζόν τον Βασιλιά, ενώ εφόσον αποφασίσει να μείνει ο Άντονι Ντέιβις θα είναι αναμφίβολα contenders και το 2020-21.

Από εκεί και πέρα οι στοιχηματικές εταιρείες έδωσαν και τις πιθανότητες των υπολοίπων ομάδων για το πρωτάθλήμα της νέας σεζόν και δεύτερο φαβορί είναι οι Κλίπερς του Λέοναρντ και του Τζορτζ, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν οι Μπακς του δικού μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Γουόριορς που θα έχουν στη διάθεση τους και πάλι τους Κάρι και Τόμπσον είναι 6ο φαβορί, ενώ στην 5η θέση συναντάει κανείς τους Νετς, όπου θα είναι απολύτως καλά στην υγεία τους οι Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Δείτε τις αποδόσεις για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ:

The Bucks are heavy favorites to come out of the East, and open with the 3rd best title odds in the NBA for 2021. pic.twitter.com/mK5zfhB5xs

— Bucks Nation (@MKEBucksNation) October 12, 2020