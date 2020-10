Μετά τη φονική έκρηξη στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου τον περασμένο Αύγουστο, δημιουργήθηκε το Beirut Re-Store σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για όσους έχουν ανάγκη μετά την καταστροφή.

An online store that exists to benefit Lebanese people https://t.co/e8pHgKGyoU

Στο e-store περιλαμβάνονται μοναδικές και περιορισμένης έκδοσης φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, ενδύματα, κοσμήματα, εκδόσεις, αντικείμενα και άλλα, οι τιμές των κυμαίνονται από 10 έως 15.000 αγγλικές λίρες (περίπου 14 – 24.000 δολάρια ΗΠΑ).

Όλα προέρχονται από δωρεές αναδυόμενων και γνωστών ονομάτων απ’ όλους τους δημιουργικούς κλάδους . Στα ονόματα περιλαμβάνονται οι Jonathan Anderson, John Pawson, Harley Weir, Gavin Turk, Nicolas Jaar, Tyrone Lebon και άλλοι.

Beirut Re-Store features contributions from the likes of Jamie Hawkesworth, Jonathan Anderson, Rafael Pavarotti and many more https://t.co/FMBcucf0s7

— AnOtherMagazine (@AnOtherMagazine) October 5, 2020