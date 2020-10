Ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν, έπεσε πάνω σε μια προβλήτα στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

«Μάρτυρας ανέφερε ότι το μικρό, μονοκινητήριο Cessna κινούνταν αρκετά γρήγορα κατά μήκος του νερού, έκανε δυο αναπηδήσεις και έπεσε στην προβλήτα», δήλωσε αξιωματούχος της Πυροσβεστικής, συμπληρώνοντας πως το αεροπλάνο «διαλύθηκε σε κομμάτια».

Ένας πολίτης που έκανε τζετ σκι στην περιοχή και είδε το δυστύχημα, βοήθησε στη διάσωση των δυο ανθρώπων που επέζησαν. Το τρίτο άτομο απεγκλωβίστηκε από το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

At approximately 3pm today a single engine seaplane crashed into a pier at Riverside Drive and 158 St on the Long Island Sound in Queens. FDNY members removed three seriously injured passengers from the wreckage and transported them to local hospitals. FDNY Operations continue. pic.twitter.com/pyuDgguowX

