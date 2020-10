Απολαυστικό ήταν το debate-παρωδία στο πλαίσιο του Saturday Night Fever το βράδυ του Σαββάτου στις ΗΠΑ.

Από τη μία πλευρά ο Αλεκ Μπάλντουιν ως Ντόναλντ Τραμπ και από την άλλη ο Τζιμ Κάρεϊ ως Τζο Μπάιντεν.

“Look…here’s the deal!” I’m playin’ @JoeBiden Live From NY on Saturday Night with @AlecBaldwin, @MayaRudolph, the amazing cast, Megan Thee Stallion and The Great @ChrisRock! “COME ON, MAN!” https://t.co/VWYc5l16AW

— Jim Carrey (@JimCarrey) October 3, 2020