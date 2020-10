‘The Godfather’ Making Of Movie: Barry Levinson Taps Oscar Isaac To Play Francis Coppola & Jake Gyllenhaal As Robert Evans https://t.co/BhsycXxQjl

Παρά το γεγονός ότι το φιλμ του 1972 θεωρείται ως μία από τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών, υπήρξαν πολλά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν για να ολοκληρωθεί. Υπήρχε το ζήτημα των γυρισμάτων αποκλειστικά στη Νέα Υόρκη, η επιλογή του Μάρλον Μπράντο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος τότε δεν ήταν στην κορυφή και το θέμα των πραγματικών μαφιόζων που είχαν προβλήματα με τον τρόπο ζωής τους να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη.

Oscar Isaac is set to play director Francis Ford Coppola while Jake Gyllenhaal will play former Paramount studio head Robert Evans in a movie about the making of ‘The Godfather’: https://t.co/KStQLEmHqV pic.twitter.com/0V6O77wxz0

— The Hollywood Reporter (@THR) September 30, 2020