Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε εκρηκτικό κλίμα, το πρώτο debate ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, με τους δύο υποψήφιους να τοποθετούνται σε 6 θεματικές ανταλλάσσοντας ειρωνείες, ύβρεις και «βαριές» κουβέντες.

Στην πρώτη τηλεμαχία στην ιστορία των ΗΠΑ που έλαβε χώρα εν μέσω πανδημίας τηρήθηκαν οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης και της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας. Οι δύο υποψήφιοι δεν αντάλλαξαν χειραψία, ενώ οι σύζυγοί τους, στο ακροατήριο, φορούσαν μάσκες και το κοινό αποτελείτο από μόλις μερικές δεκάδες θεατές.

Τριανταπέντε ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, με δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς να παρακολουθούν, οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν για μια σειρά ζητήματα, μιλούσαν συνεχώς ο ένας πάνω στον άλλο, αλληλοδιακόπτονταν και εκνεύριζαν όχι μόνο τον συντονιστή αλλά και όσους τους έβλεπαν.

Οι βαριές εκφράσεις περίσσεψαν και από τους δυο. Ο Τραμπ, αποκάλεσε τον Μπάιντεν «χαζό», χωρίς «ίχνος ευφυίας πάνω σου» και «μαριονέτα της ριζοσπαστικής αριστεράς», με τον Μπάιντεν να «απαντά» στο ίδιο επίπεδο, αποκαλώντας τον αντίπαλό του «κλόουν», «κανίς του Πούτιν» και τον «χειρότερο πρόεδρο που είχαν ποτέ οι ΗΠΑ».

Στο μιάμισης ώρας debate, που πραγματοποιήθηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο, οι δύο υποψήφιοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε ζητήματα γύρω από έξι θεματικές, καθεμία από τις οποίες άνοιξε ο συντονιστής με μία ερώτηση. Η συζήτηση για κάθε θεματική είχε διάρκεια 15 λεπτών. Οι υποψήφιοι είχαν από δύο λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, ενώ στον χρόνο που απέμενε σε κάθε θεματική, ο συντονιστής επρόκειτο να διευκολύνει την συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων. Συντονιστής στην τηλεμαχία ήταν ο δημοσιογράφος Κρις Γουάλας, του Fox News.

Οι θεματικές στις οποίες κλήθηκαν να τοποθετηθούν Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν τα ξημερώματα της Τετάρτης είναι: «Τα πεπραγμένα Τραμπ και Μπάιντεν», «Το ανώτατο δικαστήριο», Η Πανδημία», «Η Οικονομία», «Φυλετικοί διαχωρισμοί και βία στις πόλεις», «Η ακεραιότητα των εκλογών».

Οι δύο υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους, σχετικά με τον αμφιλεγόμενο διορισμό συντηρητικής δικαστίνας στο Ανώτατο Δικαστήριο που πρότεινε ο Τραμπ, με τον Μπάιντεν να κατηγορεί τον πρόεδρο ότι βάλθηκε μεταξύ άλλων να κατεδαφίσει τον νόμο Affordable Care Act, πιο γνωστό ως Obamacare, στερώντας από 20 εκατ. ανθρώπους το δικαίωμα για ασφάλιση.

“Δεν έχω κάτι προσωπικό με την δικαστή. “Φαίνεται αξιόλογη αλλά η άποψη της για την υγειονομική περίθαλψη δεν είναι αυτή που πρέπει. Θα στερήσει δικαίωμα ασφάλισης σε πολλούς και μπορεί οι ασφαλιστικές να χαρούν δεν θα χαρούν όμως οι Αμερικάνοι”, είπε ο Μπάιντεν, με τον Τραμπ να υπεραμύνεται της επιλογής του.

Οι δύο εβδομηντάρηδες αντάλλαξαν πυρά και για την πανδημία. «Δεν θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς, δεν το έχετε μέσα σας», πέταξε ο Τραμπ, «ξέρω πώς να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει» ενώ ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν έχει κανένα σχέδιο», αντέτεινε ο Μπάιντεν.

Πριν από το ντιμπέιτ, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έδωσε στη δημοσιότητα τη φορολογική του δήλωση για το 2019, χειρονομία που έμοιαζε περισσότερο με ντιρέκτ εναντίον του προέδρου, που βρίσκεται αντιμέτωπος με αποκαλύψεις για τα φορολογικά και τα χρέη του.

Οταν ρωτήθηκε ο Τραμπ για τις φορολογικές του δηλώσεις, άφησε άφωνους όσους παρακολουθούσαν την διαδικασία.

«Πλήρωσα εκατομμύρια δολάρια και θα το δείτε. Αλλά πρέπει να πως ότι οι νόμοι μου το επέτρεπαν. Δεν θέλω να πληρώνω φόρους. Πριν γίνω πρόεδρος ήμουν επιχειρηματίας. Κάθε επιχειρηματίας, εκτός κι αν είναι χαζός, θα περάσει κάπως από τους νόμους. Αυτοί πέρασαν τη νομοθεσία που μας δίνει (στους επιχειρηματίες) αυτά τα προνόμια ως εκτίμηση για όσα κάνουμε επιχειρηματικά», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ομπάμα που του έδωσε αυτό το «προνόμιο».

President Trump offered a frank defense when questioned about new reporting on the minimal amount in income tax he’s paid: “I don’t want to pay tax” https://t.co/LOR5Y7SAtt #Debates2020 pic.twitter.com/NVVrbUNGSu

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 30, 2020