Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην αμερικανική Δύση είναι «δεκάδες έως εκατοντάδες φορές» πιο έντονες σε σχέση με τον μέσο όρο των 15 τελευταίων ετών, με έναν ιδιαίτερα πυκνό καπνό που έχει φθάσει ακόμη και στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.

Χάρη στις δορυφορικές παρατηρήσεις, «παρακολουθούμε το εύρος των πυρκαγιών και τη μόλυνση του καπνού που μεταφέρεται δια μέσου των Ηνωμένων Πολιτειών και πέρα από αυτές», σχολίασε σήμερα σε μια ανακοίνωση ο Μαρκ Πάρινγκτον, επιστήμονας της υπηρεσίας επιτήρησης της ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS).

Drone footage shows the destruction of the #OregonFires. More on mapping the deadly #wildfires in Oregon, California and Washington @business: https://t.co/cvxEkouq3Z pic.twitter.com/qVDcpGRH9d — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 16, 2020

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως φέτος αυτές οι «χωρίς προηγούμενο» πυρκαγιές είναι «δεκάδες έως εκατοντάδες φορές πιο έντονες από τον μέσο όρο της περιόδου 2003-2019 στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και σε πολλές πληττόμενες χώρες», διευκρίνισε η υπηρεσία.

Οι πυρκαγιές προκαλούν επίσης πολύ καπνό και εκείνες της Καλιφόρνια και του Όρεγκον απελευθέρωσαν στην ατμόσφαιρα «πολύ μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα το 2020 απ΄ό,τι οποιοδήποτε άλλο έτος αφότου ξεκίνησαν οι μετρήσεις της CAMS το 2003»: 21,7 μεγατόνους στην Καλιφόρνια και 7,3 μεγατόνους στο Όρεγκον.

Fires continued to blaze across California, Oregon and Washington, destroying neighborhoods and forcing mass evacuations as firefighters struggled to contain them. https://t.co/6eau9oQ3sy pic.twitter.com/06bKHrASbg — The New York Times (@nytimes) September 11, 2020

Ο ιδιαίτερα πυκνός καπνός ταξίδεψε μέχρι και την Ευρώπη.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως ο καπνός παρέμεινε ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού στις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολλές ημέρες λόγω των ατμοσφαιρικών συνθηκών, αλλά κατευθύνεται εκ νέου προς τη Βόρεια Αμερική τις τελευταίες ημέρες.

Η CAMS εκτιμά πως «ο καπνός ξαναρχίζει να διασχίζει τον Ατλαντικό και θα φθάσει στη βόρεια Ευρώπη αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όπως είχε γίνει στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας».

Over 3 million acres burned.

500,000 may be evacuated in #Oregon.

The 1st, 3rd and 4th largest fires in #California's history all burning right now. This is what a.#climatecrisis looks like. Stop the denial. #ActOnClimate #Climate #GreenNewDeal #CaliforniaFires pic.twitter.com/GT1rzdZBne — Mike Hudema (@MikeHudema) September 15, 2020

«Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές αυτές προκαλούν τέτοια μόλυνση της ατμόσφαιρας ώστε μπορούμε να δούμε πυκνό καπνό ακόμη και 8.000 χλμ. μακρύτερα αντανακλά τον βαθμό στον οποίο είναι καταστροφικές, σε εύρος και διάρκεια», επέμεινε ο Μαρκ Πάρινγκτον.

Driving in Oregon 😳 Devastating wild fires 💔 Please keep safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/tklII0BIr9 — Mike Danesh (@DaneshMike) September 15, 2020

Συνολικά, περισσότερα από 20 εκατομμύρια στρέμματα βλάστησης έχουν ήδη καεί από τα μέσα Αυγούστου από τα σύνορα του Καναδά έως εκείνα του Μεξικού.

Οι επιστήμονες συμφωνούν πως η ασυνήθιστη έκταση αυτών των δασικών πυρκαγιών συνδέεται με την απορρύθμιση του κλίματος, που επιδεινώνει τη χρόνια ξηρασία και προκαλεί ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες.

Όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε και πάλι πολεμική μοιάζοντας να αρνείται τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις πέρα από τα συνηθισμένα δασικές πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΜΠΕ