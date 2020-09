View this post on Instagram

Σαν σήμερα πριν ακριβώς πενήντα χρόνια και συγκεκριμένα στις 13 Σεπτεμβρίου του '70, η Αλίκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ (φωτογραφία), τους συν/στες της Φίνος Φιλμ και τον γνωστό σεναριογράφο-σκηνοθέτη Νίκο Φώσκολο, καταφθάνουν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο. Σκοπός του ταξιδιού ένα μέρος των γυρισμάτων στο Συριανοχώρι της Μόρφου, μια τοποθεσία που παραπέμπει σε έρημο για τις ανάγκες της ταινίας "Υπολοχαγός Νατάσα". Πλήθος κόσμου τους επιφυλάσσει θερμή υποδοχή εκφράζοντας με τρόπο συγκινητικό την αγάπη και τον θαυμασμό στο πρόσωπό τους μέχρι και τον προορισμό τους στο πολυτελές ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας όπου θα διαμείνουν.Η αρχική ιδέα συνεργασίας Αλίκης-Φώσκολου ανήκει στον Φίνο και στην συνάντηση τους στην Στησιχόρου όπου της διαβάζει το σενάριο της ταινίας, εκείνη ενθουσιάζεται απίστευτα επιθυμώντας μόνο την αλλαγή στο αρχικό όνομα του τίτλου από "Ναυσικά" σε "Νατάσα". Στο πρώτο γύρισμα των βασανιστηρίων για να μπει στο πετσί του ρόλου και να ταυτιστεί με την ηρωίδα του έργου του, ο σκηνοθέτης την ρίχνει με σκισμένα ρούχα στις λάσπες εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον απαράμιλλο επαγγελματισμό της. Τα υπόλοιπα γυρίσματα γίνονται για πρώτη φορά σε κιν/φική ταινία στο στρατόπεδο Νταχάου στην Γερμανία καθώς και στην Κωπαΐδα σε συνθήκες καύσωνα με τους ηθοποιούς ντυμένους με μάλλινα στρατιωτικά ρούχα και λουσμένους στον ιδρώτα να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Η ταινία υπερπαραγωγή, κάνει πρεμιέρα στους κιν/φους τον Δεκέμβριο του '70 όπου σπάει κάθε ρεκόρ εισιτηρίων, αποτελώντας την μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του παλιού ελληνικού κιν/φου. Η προβολή της στο Αγγλικό BBC θα είναι και η αφορμή για να πάρει η Αλίκη έντεκα χρόνια μετά τα δικαιώματα της ροκ όπερας "Εβίτα" από τους παραγωγούς που δηλώνουν ενθουσιασμένοι από την ερμηνεία της στην ταινία. Η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός υπήρξε η πρωταγωνίστρια και στις τρεις πρώτες εισπρακτικά ταινίες του παλιού ελληνικού σινεμά ("Υπολοχαγός Νατάσα","Η αρχόντισσα και ο αλήτης" και "Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά") αντίστοιχα, κατακτώντας επάξια και στο κομμάτι αυτό τον τίτλο "Η πρώτη των πρώτων".#arisloupasis#alikivougiouklaki#greekactors#greekactress#greekcinema#greektheater#vintagegreece#vintagemovies