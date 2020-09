Ένα καλάθι που έχει γράψει ιστορία. Ένα καλάθι με όμοιο του κανένα άλλο. Το «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη ψηφίστηκε επάξια από το φίλαθλο κοινό της Ευρωλίγκας, ως η καλύτερη φάση της 10ετίας που μας πέρασε.

Το νικητήριο καλάθι του «Άγιου Γεώργιου Πρίντεζη» το 2012, εναντίον της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν εκείνο κέρδισε τη ψήφο του κοινό, καθώς η Ευρωλίγκα είχε φτιάξει ένα poll στο twitter, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να ψηφίσει την κορυφαία φάση της 10ετιας 2010-2020.

Το «πεταχτάρι» κατέκτησε την πρωτιά με 60,5%, ενώ η φάση του Δημήτρη Διαμαντίδη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Τρίτο το νικητήριο καλάθι του Ταϊρίς Ράις από τον Τελικό του 2014.

The Winner Of The Play Of The Decade as voted by the fans…

The 2012 title-winning shot by Georgios Printezis for @olympiacosbc was chosen as the iconic moment of the decade 👏#EuroLeague20 pic.twitter.com/HyxpN3XsFk

