Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον αποτέλεσαν θέμα στα πρωτοσέλιδα του Τύπου, επειδή ήταν μεταξύ των πρώτων διάσημων που είχαν θετικά αποτελέσματα στα τεστ για COVID-19.

Η παραγωγή της ταινίας διακόπηκε ενώ οι Χανκς και Γουίλσον νοσηλεύτηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα προτού απομονωθούν στο ενοικιαζόμενο σπίτι τους στην Αυστραλία και, τελικά, επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

Σε δημοσιεύματα το διεθνή Τύπου αναφέρεται ότι ο 64χρονος ηθοποιός εθεάθη να φτάνει με ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο Κουλανγκάτα του Κουίνσλαντ.

Peter Dutton's border force approved Tom Hanks' return to Australia.

Dutton, attacking Qld today: “If you are Tom Hanks from California, you are okay. If you are Tom Hanks from Chermside or Castle Hill, sorry, you are not coming in’”

— Amy Remeikis (@AmyRemeikis) September 11, 2020