Μια σπουδαία μεταγραφή είναι στα «σκαριά».

Μετά από τις επαφές που έκαναν οι δύο πλευρές τις τελευταίες μέρες, τελικώς Μπαρτσελόνα και Ντεπάι ήρθαν σε συμφωνία για να συνεργαστούν και να μετακομίσει ο Ολλανδός στο Camp Nou.

Το μόνο που απομένει για να φτιάξει τις «βαλίτσες» του ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι να δώσουν τα… χέρια οι δύο διοικήσεις, όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πράγμα που δεν είναι απίθανο να συμβεί τις επόμενες μέρες.

Ο άσος της Λιόν αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου κόουτς των μπλαουγκράνα, Ρόναλτ Κούμαν που τον είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή που μίλησε με την ισπανική ομάδα.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL – talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents – no opening bid to Liverpool yet. 🔵🔴 #FCB #LFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2020