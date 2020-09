Προβάδισμα απέκτησαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς στη σειρά με τους Ντένβερ Νάγκετς, με τον Κουάι Λέοναρντ να επανέρχεται στα καλά του και να δίνει ένα highlight που θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό.

Το «ρομπότ» των Κλίπερς πραγματοποίησε κάτι μοναδικό, καθώς στην προσπάθεια του Μάρει να καρφώσει, ο «Claw» υψώθηκε και τον έκοψε με το μεσαίο δάχτυλο, δίνοντας τη φάση του αγώνα.

Ο Λέοναρντ φημίζεται για τη μεγάλη του παλάμη, ωστόσο η δυσκολία και η μοναδικότητα της φάσης, ξετρέλαναν το διαδίκτυο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χαρακτηρίζοντας την τάπα ως «F@ck you block»!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

This block by Kawhi Leonard was absurd.#NBAPlayoffs

pic.twitter.com/k5mkArVhwv

— L8night Barstool (@L8nightBarstool) September 8, 2020