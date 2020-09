Πρεμιέρα, εκτός διαγωνισμού, κάνει στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου, το ντοκιμαντέρ του Λούκα Γκουαντανίνο «Σαλβατόρε – Υποδηματοποιός Ονείρων». Το ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε ανακοινώσει πέρυσι ο Ιταλός σκηνοθέτης, εξερευνά τη ζωή του εμβληματικού υποδηματοποιού Σαλβατόρε Φεραγκάμο (Salvatore Ferragamo) που κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας φήμης τη δεκαετία του 1930 με τα σχέδιά του που εξωθούσαν στα άκρα τα όρια: το θρυλικό σανδάλι «Rainbow», το οποίο έφτιαξε για την Τζούντι Γκάρλαντ, ήταν μια από τις στιγμές-ορόσημο για αυτό το υπόδημα στη Δύση.

Στο ντοκιμαντέρ του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) παρακολουθούμε τα βήματα του Φεραγκάμο από τα πρώτα χρόνια στη Νάπολη έως τις πρώτες επιτυχίες του στην Καλιφόρνια, την περίοδο των βωβών ταινιών του Χόλιγουντ. Και, στη συνέχεια, έως την επέκταση του φερώνυμου εμπορικού σήματός του στη Φλωρεντία, τις δεκαετίες 1930 και 1940. Εμφανίζεται επίσης και ένας σεβαστός αριθμός μελών της οικογένειας Φεραγκάμο, που αφηγούνται ανέκδοτες ιστορίες για τον Σαλβατόρε, και μοιράζονται μαζί μας μια ματιά στον οίκο σήμερα.

«Είναι τιμή για μένα και για όλη την οικογένειά μου που ένας σκηνοθέτης της εμβέλειας του Λούκα Γκουαντανίνο ενδιαφέρθηκε για την οικογενειακή μας ιστορία, προσαρμόζοντάς την για τη μεγάλη οθόνη» είπε ο Φερούτσιο Φεραγκάμο, ο μεγαλύτερος γιος του Σαλβατόρε και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Το σενάριο έγραψε η συνεργάτης, σε θέματα μόδας και πολιτισμού, των Τάιμς της Νέας Υόρκης δημοσιογράφος Ντάνα Τόμας, η οποία έχει συγγράψει τα βιβλία «Gods And Kings: The Rise And Fall Of Alexander McQueen and John Galliano» και «Deluxe: How Luxury Lost Its Luster».

