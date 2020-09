Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, σε μια σπάνια δημόσια δήλωσή της, υπερασπίστηκε χθες Παρασκευή τον σύζυγό της, τον οποίο, σύμφωνα με την ίδια, κατηγόρησαν αδίκως ότι χαρακτήρισε «χαμένους» τους Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γαλλία τον Νοέμβριο του 2018, για να τιμηθεί η συμπλήρωση 100 ετών από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ακυρώσει την περιήγηση που ήταν προγραμματισμένο να κάνει σε αμερικανικό νεκροταφείο κοντά στο Παρίσι, εξηγώντας τότε πως οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την επίσκεψη.

Σύμφωνα όμως με το περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ δεν είχε πάει απλούστατα διότι δεν ήθελε.

«Γιατί πρέπει να πάω σε αυτό το νεκροταφείο; Είναι γεμάτο χαμένους», είχε πει σε μέλη της ομάδας του, κατά το περιοδικό, το οποίο επικαλείται πολλές πηγές, χωρίς όμως να τις κατονομάζει.

«Το άρθρο του The Atlantic δεν είναι αληθές», έγραψε η Μελάνια Τραμπ στο Twitter. «Οι καιροί έχουν γίνει πολύ επικίνδυνοι όταν πιστεύουμε πάνω από όλους ανώνυμες πηγές, των οποίων κανείς δεν γνωρίζει τα κίνητρα. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι ακτιβισμός. Και δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στους πολίτες του μεγάλου έθνους μας», κατήγγειλε η ίδια.

.@TheAtlantic story is not true. It has become a very dangerous time when anonymous sources are believed above all else, & no one knows their motivation. This is not journalism – It is activism. And it is a disservice to the people of our great nation.

