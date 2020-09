Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) δεν θα ξεχάσει ποτέ τη συνάντησή της με την Μπίλι Άιλις (Billie Eilish).

Η σούπερ σταρ ρωτήθηκε ποια νεαρά ταλέντα βρίσκει ταλαντούχα και δεν δίστασε να μιλήσει για μια συνάντηση με ένα από τα αγαπημένα της, το οποίο όπως είπε ήταν «εντυπωσιακό».

A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) on Feb 19, 2020 at 11:01am PST

«Η κόρη μου ήταν εκστασιασμένη από την Μπίλι Άιλις… Πήγαμε μετά τη συναυλία στο καμαρίνι της και η κόρη μου περπατούσε έκπληκτη με το χέρι στο στόμα της. Και την κοίταξα και σκέφτηκα: «τι ταλέντο» και κατάλαβα γιατί αυτό το κορίτσι έχει γίνει είδωλο. Για πολλούς λόγους, για τη μουσική της, τους στίχους…», είπε η ποπ σταρ.

«Με έκανε να θέλω να κάνω περισσότερα για τους θαυμαστές μου, αυτό που έκανε και η Μπίλι στην κόρη μου. Αγαπάμε την Μπίλι», πρόσθεσε.

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Aug 30, 2020 at 3:00pm PDT

«Λατρεύω την Αριάνα Γκράντε», είπε. «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα. Δεν είναι μόνο η όμορφη φωνή της. Είναι το πνεύμα της. Είναι η παρουσία της. Είναι η ικανότητά της να κάνει διαφορετικά πράγματα. Μου αρέσει να τη βλέπω».

So much fun recording this interview with @arod and @barstoolbigcat!♥️You can watch it here: https://t.co/YQxzuqEThK

— jlo (@JLo) September 2, 2020