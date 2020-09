View this post on Instagram

Τέσσερα χρόνια μπαμπάς… Ποιος να το πίστευε. Σ'ευχαριστώ αγοράκι μου που ήρθες. Σ'ευχαριστώ κοριτσάκι μου γι αυτό το θαυμάσιο δώρο… @katerina_perrou_ #yianniskotsiras #yasalam #birthday #happy