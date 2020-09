View this post on Instagram

Να ακούτε τα παιδιά σας! Να τα κοιτάτε στα μάτια όταν σας μιλούν και να περνάτε οσο πιο πολύ χρόνο μαζί τους μπορείτε. Και κυρίως, να τα αγκαλιάζετε και να τους λέτε ότι τα αγαπάτε! Ειναι ενας ολόκληρος, πάνσοφος κόσμος που μόνο να μας κάνει καλύτερους μπορεί… #thalia #mydaughter #mylove #myworld #motheranddaughter #proudmother #familytime #holidays #greece #crete