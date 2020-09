Συμμετέχοντας στις διαμαρτυρίες κατά της φυλετικής αδικίας μετά τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο στις ΗΠΑ, οι Κέλι Άμποτ και Βικτόρια Μπάροου Ουίλιαμς, ακτιβίστριες για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και καλλιτέχνες ίδρυσαν την ομάδα People Dem Collective για να οργανώσουν διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού.

People Dem Collective is raising funds to support the development of a new national cultural centre in Margate.

Dig deep in ya pockets and behind the sofa for those pennies.https://t.co/bqPejak4yr#peopledemcollective#crowdfund#BlackDreamsMatter pic.twitter.com/sNa9GI8oTP

— People Dem Collective (@peopledemcolle1) August 11, 2020