Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν, ο ένας απ’ αυτούς θανάσιμα, καθώς πυρά ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στους δρόμους της Κενόσα, στο Ουισκόνσιν, κατά την τρίτη διαδοχική ημέρα ταραχών που πυροδοτήθηκαν από τον πυροβολισμό από αστυνομικούς ενός μαύρου, ανέφερε η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Warning: Graphic content.

A man in Kenosha, WI, is shot in the head during riots. Daily Caller reporter @RichieMcGinniss takes his shirt off to apply pressure on the victim.pic.twitter.com/6xvGOB4XUQ

