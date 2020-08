Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή ότι θα συμμετάσχει αύριο Κυριακή σε βιντεοδιάσκεψη των ηγετών διαφόρων δωρητριών χωρών προκειμένου να προσφερθεί βοήθεια στον Λίβανο, μετά την καταστροφή εξαιτίας των πολύνεκρων εκρήξεων στη Βηρυτό.

«Θα κάνουμε βιντεοδιάσκεψη την Κυριακή με τον πρόεδρο (της Γαλλίας, Εμανουέλ) Μακρόν, τους ηγέτες του Λιβάνου και άλλων χωρών του κόσμου», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

…We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020