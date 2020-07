Ο Άντριου Μλαγκένι, φυσιογνωμία της μάχης κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, σύντροφος στην πορεία και συγκρατούμενος του Νέλσον Μαντέλα, απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σιρίλ Ραμαφόζα.

Σε ένα τουίτ, ο Ραμαφόζα ανέφερε ότι «έμαθε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο στη διάρκεια της νύχτας» της Τρίτης προς Τετάρτη του Άντριου Μλανγκένι.

The passing of Andrew Mekete Mlangeni signifies the end of a generational history and places our future squarely in our hands. Until recently, we were able to sit at Bab’ Mlangeni’s feet and draw on his wealth of wisdom and his unfailing commitment to a better life for all. pic.twitter.com/dZkFLPzh9f

