Την ώρα που σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ έχει ξεσπάσει κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, ένα πολυτελές ελληνικό εστιατόριο στη Βαλτιμόρη απέλυσε δύο υπεύθυνους επειδή αρνήθηκαν να εξυπηρετήσουν αφροαμερικανή πελάτισσα.

Ολα ξεκίνησαν από ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στα social media, όπου έδειχνε μάνατζερ του εστιατορίου Ouzo Bay να λέει στην Μάρσια Γκράντ και στον γιο της ότι δεν μπορούν να γευματίσουν στο μαγαζί.

Ο μάνατζερ ισχυρίστηκε, ότι ο ενδυματολογικός κώδικας του εστιατορίου απαγορεύει την αθλητική ένδυση και ο γιος της Μάρσια φορούσε σορτς, T-Shirt και αθλητικά παπούτσια.

Τότε, η γυναίκα, που κατέγραφε το συμβάν, γυρνά την κάμερα και δείχνει ένα λευκό παιδί που φορούσε παρόμοια ρούχα και μόλις είχε τελειώσει το γεύμα του σε εξωτερικό τραπέζι του εστιατορίου.

«Είναι δύσκολο» δήλωσε η Γκραντ στο Instagram, «να βλέπω το παιδί αναστατωμένο, γιατί ξέρει ότι αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ένα λευκό παιδί».

Μετά από σχετική έρευνα, δύο διευθυντές που εμπλέκονται στο συμβάν, απολύθηκαν, σύμφωνα με την Atlas Restaurant Group, η οποία βρίσκεται πίσω από το Ouzo Bay και 19 άλλα εστιατόρια στη Φλόριντα, το Μέριλαντ, το Τέξας και την Κολούμπια. Η εταιρεία που εδρεύει στη Βαλτιμόρη είχε επίσης προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Μάρσια Γκραντ και τον γιο της, αλλά δεν τα έχει καταφέρει, πρόσθεσε σε μια δήλωση μέσω email στο CBS MoneyWatch.

«Είμαστε αηδιασμένοι από το περιστατικό και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τη Μάρσια Γκραντ, τον γιο της και απ’ όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από αυτή την οδυνηρή εμπειρία. Αξιζαν τα καλύτερα», αναφέρει το Atlas Restaurant Group. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα εξαιρέσει παιδιά κάτω των 12 ετών από τον ενδυματολογικό κώδικα.

Dress codes only apply to some of us — apparently.

This is ridiculously heartbreaking… pic.twitter.com/93fhnNPPe3

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 23, 2020