Ακόμα δεν είναι σίγουρο τι θα συμβεί με τον Μάνο Παπαδόπουλο και τον Παναθηναϊκό, καθώς ο ιστορικός παράγοντας του Τριφυλλιού έχει μία δελεαστική πρόταση από τη Ζενίτ και όλα δείχνουν πως θα συμφωνήσει να γίνει κάτοικος Αγίας Πετρούπολης.

Από την άλλη ήδη έχουν ξεκινήσει τα σενάρια για την επόμενη μέρα στους Πράσινους. Και ένα από αυτά είναι αναφέρει έναν παλιό γνώριμο της ομάδας, τον Αργύρη Πεδουλάκη.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, με τον Ρικ Πιτίνο να παίρνει τη θέση του, φέρεται πως είναι ο επικρατέστερος για να πάρει την θέση του Μάνου Παπαδόπουλου.

Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ματέο Αντρέανι, τονίζει πως ο Πεδουλάκης είναι το φαβορί για να αναλάβει τη θέση. Ρεπορτάζ που δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας αφού είναι μία σκέψη που υπάρχει στους πράσινους.

EuroLeague, Panathinaikos:

Argyris Pedoulakis is the front runner to be the new General Manager of Pao BC now.#paobc #pao #EuroLeague #Panathinaikos #Παναθηναϊκός #ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ #Baloncesto #Basketball #Pedoulakis #GM #Greece #Hellas

