Καλημερα φιλοιμου αγαπημενοι..🙏🏼💙🌸🌺 Να ξεκινησω απο τα ποδια μου.. Τα παντοφλακια μου εχουν γυρισει ολον τον κοσμο…‼️ Το μαντω Chanel απο δερμα βινυλ και σπαγγο τρυπιτο για να παιρνω αερα πανω απο ενα σορτς και τ σερτ .LAK.. Αγαπω τα στυλιστικα μπερδεματα… Οταν μεγαλωσω θελω να γινω κριτης του στυλ.. Ισως σε εκπομπη με εξυπνες στυλατες γυναικες οχι απαραιτητα ομορφες αδυνατες ευτραφεις κοντες η ψηλες, αρκει να εχουν χαρακτηρα και τολμη για στυλ… Εγω ετοιμαζομαι..😂😂🙏🏼‼️♥️ #βαρεθηκατομενουμεσπιτι