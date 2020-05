Η δισκογραφική εταιρεία FM RECORDS, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον διεθνούς φήμης Dj και παραγωγό Hi Profile, παρουσιάζει μια νέα σημαντική κυκλοφορία. Ο Hi Profile διασκευάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το τραγούδι «Δακρυσμένα μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη από την κατάλογο της FM RECORDS.

Τα «Δακρυσμένα Μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη είναι ένα από τα τέσσερα τραγούδια στους «Λιποτάκτες», που γράφτηκαν το 1952-1954, πάνω σε στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη και ηχογραφήθηκαν το 1960. Εξήντα χρόνια μετά ο Hi Profile παρουσιάζει τη σύγχρονη electronic trance εκδοχή του, το «Weeping Eyes».

O Hi Profile (Αναστάσιος Αντωνίου) είναι Έλληνας – διεθνούς φήμης – μουσικός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής με πολλές διακρίσεις παγκοσμίως. Είναι ενεργός

Ενεργός στην trance μουσική από το 2002, ο Hi Profile είναι ιδρυτής του ProGREECEve Trance Music και του Official TranceFamily Greece. Ουσιαστικά, έχει δημιουργήσει ένα δικό του κίνημα trance μουσικής το οποίο έχει βοηθήσει πολλούς νέους παραγωγούς στο ξεκίνημα τους. Πρόσφατα βραβεύτηκε από την UNESCO Hellas για τη συμβολή του στην μουσική κληρονομιά του τόπου.

Με περισσότερες από 19 εκατομμύρια προβολές στο Youtube, στο Soundcloud και στο Spotify, με τρία singles του να βρίσκονται στη πρώτη θέση στο Beatport Charts αλλά και εννέα singles στο Beatport Top 10, έχει κερδίσει την στήριξη από θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής όπως είναι οι Armin Van Buuren, Paul Oakenfold, Vini Vici, Astirx και πολλοί ακόμα σημαντικοί παραγωγοί.

Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ της Ευρώπης, του Μεξικό, της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας ενώ έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 50 shows ετησίως (Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Ιταλία, Δανία, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Σουηδία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα).

Πώς αποφασίσατε να διασκευάσετε τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη;

Το καλοκαίρι του 2019 η ομάδα της FM Records με προσέγγισε για μια διασκευή/συνεργασία με σύγχρονο ύφος. Από κοινού αποφασίσαμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διασκευάσω ένα τραγούδι από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήταν ένα ιδιαίτερο πάντρεμα της electro trance μουσικής και του ελληνικού τραγουδιού όπως το πρεσβεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Με ποια κριτήρια επιλέξατε το «δακρυσμένα μάτια»;

Καθαρά με βάση την καρδιά μου. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι για εμένα και κάθε φορά που το άκουγα δάκρυζα. Πώς να μην δακρύσει κανείς με μια τέτοια μελωδία; Είναι ένα κομμάτι που με ακολουθούσε πάντα στη ζωή μου. Και να που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω με βάση τα δικά μου σύγχρονα ακούσματα.

Ο κ. Θεοδωρακης έχει έργα όπερας, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χορωδιακή, εκκλησιαστική μουσική, μουσική αρχαίου δράματος, θεάτρου, κινηματογράφου, έντεχνου, λαϊκού τραγουδιού…άρα όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να γνωρίζω τη συνολική δουλειά του.

Γνωρίζω πολύ λίγα αλλά αγαπημένα αριστουργήματα του κ. Θεοδωράκη τα οποία τα είχα πάντα σαν οδηγό στην ζωή μου. Οπότε πολύ απλά διάλεξα το αγαπημένο μου που είναι τα «Δακρυσμένα Μάτια «.

Πώς συνδέεται ο Μίκης Θεοδωράκης με την ηλεκτρονική trance μουσική;

Για εμένα ο κ. Θεοδωρακης συνδέεται με τα πάντα και με όλα τα είδη της μουσικής. Θα θεωρείται πάντα μοντέρνος αλλά συνάμα κλασικός και παραδοσιακός.

Ο ίδιος ήταν επαναστάτης και αγωνιστής. Έτσι είναι και η ηλεκτρονική μουσική, επαναστατική. Σπάει τα καθιερωμένα. Πάει ενάντια και αντίθετα στις μάζες.

Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε στον κόσμο;

Το μήνυμα είναι ένα και πάντα αυτό θα είναι. Ακούστε μουσική ….όχι με τα αυτιά σας, αλλά με την καρδιά σας. Ακούστε μουσική όλες τις ώρες της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Δεν έχει σημασία τι μουσική, οποιαδήποτε μουσική. Η ζωή είναι πολύ βαρετή να περνάει χωρίς μουσική.

Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές;

Οι μουσικές μου επιρροές βρίσκονται κυρίως στο χώρο της ηλεκτρονικής dance μουσικής. Παραγωγοί όπως οι Enigma, Delerium, Snap, The KLF, The Prodigy, Depeche Mode, Faithless, Sash!, Chemical Brothers, Armin van Buuren διαμόρφωσαν τη μουσική μου κουλτούρα. Φυσικά, επειδή ζω στην Ελλάδα, η καλή ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική ήταν και είναι πάντα μέσα στα ακούσματά μου.

Ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια;

Ετοιμάζω ξανά βαλίτσες για 10η συνεχή χρονιά. Αρκετά shows & tours σε Μεξικό, Γερμανία, Δανία, Βραζιλία, Ελβετία ίσως και Ινδία για το 2020. Επίσης σύντομα θα κυκλοφορήσω ένα νέο single στην Armada Music και τον χειμώνα πρόκειται να κυκλοφορήσω το 5ο μου album.