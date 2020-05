Συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι για την δολοφονία του Αχμάντ Αρμπερί, του αφροαμερικανού που δολοφονήθηκε στην Πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ από δύο λευκούς άνδρες, ενώ έκανε τζόκινγκ.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την χώρα καθώς , όπως φάνηκε από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή όπου έγινε το φονικό, καταδίωξαν τον άνδρα ενώ αυτό γυμναζόταν.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the….. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn — LeBron James (@KingJames) May 6, 2020

Οι δύο δολοφόνοι του, ο 64χρονος Γκρέγκορι ΜακΜάικλ και ο 34χρονος γιος του Τράβις ΜακΜάικλ, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως νόμιζαν ότι ο Αχμάντ είχε διαπράξει ληστεία.

Η κυκλοφορία του βίντεο στο διαδίκτυο άνοιξε και πάλι τον φάκελο της υπόθεσης.

Αρκετοί διάσημοι, αφροαμερικανοί κυρίως, αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το περιστατικό, αλλά και την συμπαράστασή τους στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

The video is clear: Ahmaud Arbery was killed in cold blood. My heart goes out to his family, who deserve justice and deserve it now. It is time for a swift, full, and transparent investigation into his murder. https://t.co/alvY5WjdHx — Joe Biden (@JoeBiden) May 6, 2020

Όπως αναφέρει η έκθεση της αστυνομίας, αφού του έκοψαν τον δρόμο με το αυτοκίνητο, ο Γκρέγκορι Μακάιχαλ ζήτησε από τον γιο του, Τράβις, να κατέβει από το αυτοκίνητο και να τον κυνηγήσει. Λίγο μετά, οπλισμένοι με ένα Magnum και ένα κυνηγετικό όπλο, πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 25χρονο, ο οποίος ωστόσο πρώτα πάλεψε με τον 34χρονο.

Αφού προσπάθησε αρχικά να τον αποφύγει και παρά τους πυροβολισμούς, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έδωσε μάχη για ν’ αρπάξει το όπλο του, ενώ εκείνη τη στιγμή φαίνεται ο 64χρονος να τον πυροβολεί από την καρότσα του επιβατικού.

Το βίντεο κυκλοφόρησε την περασμένη Τρίτη και οδήγησε τον εισαγγελέα στην απόφαση για επανεξέταση της υπόθεσης, αφού φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των δύο λευκών αντρών για τον Αχμάντ Αρμπερί, που εκείνη την ώρα απλά έκανε τζόκινγκ στον δρόμο.

Φίλοι και συγγενείς του άτυχου 25χρονου ζητούν δικαιοσύνη, εξαίροντας το ήθος του Αχμάντ σε μηνύματά τους στα social media.