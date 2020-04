Στο πεντάλεπτο βίντεο που καταγράφηκε μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο του St Thomas, ο πρωθυπουργός είπε ότι το NHS έσωσε τη ζωή του.

Είναι, υποστήριξε, «το μεγαλύτερο εθνικό πλεονέκτημα αυτής της χώρας», ένας οργανισμός που «τροφοδοτείται από αγάπη», αναφερόμενος στο NHS.

Το μήνυμα ήταν παθιασμένο και προσωπικό, γεμάτο με έπαινο για όσους του έκαναν θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων δύο νοσηλευτών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, τη Τζένι και τον Λούις και οι δύο μετανάστες.

Η εβδομάδα του στο νοσοκομείο, και ειδικότερα οι τρεις ημέρες στη ΜΕΘ, φαίνεται να έχουν αλλάξει τον Τζόνσον.

Και ίσως θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καθοδηγεί την απάντηση της κυβέρνησης απέναντι στην ασθένεια COVID-19.

Οι συζητήσεις σχετικά με την παροχή τεστ ανίχνευσης του ιού για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής ή η διαθεσιμότητα προσωπικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας θα αποκτήσουν πλέον ισχυρότερη σημασία.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020