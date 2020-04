Ο πρώην πρωθυπουργός της Λιβύης, Μαχμούντ Τζιμπρίλ έχασε τη ζωή του από τον κοροναϊό, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Arabiya, ο γνωστός πολιτικός που ήταν αρχηγός του κόμματος «Συμμαχία των Εθνικών Δυνάμεων» (AFN), ήταν διασωληνωμένος σε ΜΕΘ, με συμπτώματα κοροναϊού.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε και ο Απελευθερωτικός Στρατός της Λιβύης σε ανάρτησή του στο twitter.

The former Prime Minister of #Libya, Dr. Mahmoud #Jibril, passed away in Cairo today after suffering from the #coronavirus infection. #Libya pic.twitter.com/uKQAf0ZVQX

— M.LNA (@LNA2019M) April 5, 2020