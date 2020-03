Συγκίνηση σε όλο τον κόσμο προκαλεί η ιστορία ενός ιταλού ιερέα ο οποίος θυσίασε τη ζωή του προκειμένου να σώσει ένα νεότερο ασθενή που είχε προσβληθεί από κοροναϊό.

Ο ιερέας, ονόματι Τζουζέπε Μπεραρντέλι, κατέληξε σε νοσοκομείο του Μπέργκαμο της Ιταλίας, μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κοροναϊό, και αποτελεί εθνικό ήρωα. Ο ιερέας από το Κασίνιο θυσίασε τη ζωή του, δίνοντας τη δική του αναπνευστική μάσκα σε έναν νεότερο ασθενή του Covid-19.

Σύμφωνα με το BBC το οποίο επικαλείται πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο ιερέας αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον αναπνευστήρα που οι ενορίτες του είχαν αγοράσει για τον ίδιο.

Την ημέρα της ταφής του -δεν επιτρέπονται οι κηδείες- όλοι οι πολίτες του Κασίνιο συνόδευσαν τον πατέρα Τζουζέπε στην τελευταία του οικία από τα μπαλκόνια με ένα ακατάπαυστο χειροκρότημα.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

"Greater love has no person…" (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020